У Чехії онлайн-перепис населення призупинили через технічні проблеми

У Чехії призупинили електронний перепис населення, що розпочався у ніч на суботу, через технічні проблеми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CTK та Novinky.

Про призупинення перепису вранці оголосив Чеський офіс статистики ČSÚ, пояснивши, що система перевантажена. Відомство зазначило, що дані людей, які вже встигли надіслати форму, не скомпроментовані.

"З міркувань безпеки ми призупиняємо можливість для заповнення форми - для оцінки ситуації і кроків для відновлення безпечної роботи", - повідомила речниця Йолана Волданова.

В середині дня керівник відомства Марек Роїчек сказав, що збій стався суто з технічних причин та не пов’язаний з будь-якими кіберзагрозами. Водночас, він не назвав час, коли онлайн-форма знову стане доступною.

За планом, опитування триватиме до 9 квітня.

Люди можуть долучатися до опитування, зареєструвавшись через свою ID-картку або за допомогою цифрового підпису. Це можливо зробити також через мобільний додаток Sčítání21, або заповнивши паперову форму, яку можна отримати у більшості поштових відділень.

Такий перепис проводиться кожні 10 років та поширюєтся не лише на громадян, але й іноземців, які проживають у Чехії. Участь у ньому обов’язкова. За ігнорування опитування або надання завідомо недостовірної інформації загрожує штраф.

В опитувальниках люди заповнюють низку граф з інформацією про себе, наводячи інформацію про місце проживання, роботи або навчання, умови свого житла (площу, кількість кімнат, доступні комунальні послуги), рідну мову. Заповнення граф про етнічну та релігійну належність є факультативним.

Мета опитування-перепису - надати статистичному відомству детальну інформацію про населення та умови його проживання. Для прикладу, дані про умови проживання у будуть враховуватися під час розробки політики у цій сфері.