В Чехии онлайн-перепись населения приостановили из-за технических проблем

В Чехии электронную перепись населения, начавшуюся в ночь на субботу, приостановили из-за технических проблем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CTK и Novinky.

О приостановлении переписи утром объявил Чешский офис статистики ČSÚ, объяснив, что система перегружена. Ведомство отметило, что данные людей, которые уже успели прислать форму, не скомпроментованы.

"В целях безопасности мы приостанавливаем возможность для заполнения формы - для оценки ситуации и шагов для восстановления безопасной работы", - сообщила пресс-секретарь Йолана Волданова.

В середине дня руководитель ведомства Марек Ройичек сказал, что сбой произошел сугубо по техническим причинам и не связан с какими-либо киберугрозами. В то же время, он не назвал время, когда онлайн-форма снова станет доступной.

По плану, перепись будет длиться до 9 апреля.

Люди могут участвовать, зарегистрировавшись через свою ID-карту или с помощью цифровой подписи. Это возможно сделать также через мобильное приложение Sčítání21, или заполнив бумажную форму, которую можно получить в большинстве почтовых отделений.

Такая перепись проводится каждые 10 лет и распространяется не только на граждан, но и иностранцев, проживающих в Чехии. Участие в ней обязательно. За игнорирование опроса или предоставление заведомо недостоверной информации грозит штраф.

В опросниках люди заполняют ряд граф с информацией о себе, месте жительства, работы или учебы, условия своего жилья (площадь, количество комнат, доступные коммунальные услуги), родном языке и т.д. Заполнение граф об этнической и религиозной принадлежности является факультативным.

Цель опроса-переписи - предоставить статистическому ведомству подробную информацию о населении и условия его проживания. Например, данные об условиях проживания в будут учитываться при разработке политики в этой сфере.