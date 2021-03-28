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В Ірландії лікарні заборонили проводити вакцинацію після щеплень в елітній школі

Неділя, 28 березня 2021, 12:15

Одній з провідних лікарень Ірландії не буде дозволено продовжувати вакцинацію від COVID-19 після того, як вона зробила щеплення вчителям елітної приватної школи, а не пацієнтам з групи високого ризику.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За даними ЗМІ, виконавчий директор лікарні Beacon Hospital Майкл Каллен особисто подзвонив в школу St. Gerard's, яку відвідують його діти, щоб запропонувати вакцини її вчителям і персоналу.

Це порушило правила органів охорони здоров'я за визначенням того, кого слід захищати в першу чергу на тлі несподівано повільного впровадження вакцин в країні.

Уряд спочатку заявив, що Beacon може продовжувати проводити вакцинацію, але, зіткнувшись зі зростаючим суспільним обуренням, в суботу скасував своє рішення.

"Поставка вакцини лікарнею в школу була абсолютно недоречною і абсолютно неприйнятною", - сказав міністр охорони здоров'я Стівен Доннеллі, який наказав провести розслідування.

Каллен сказав, що лікарня запропонувала щеплення персоналу школи після того, як заплановані на день щеплення були завершені і залишилося приблизно 20 доз.

Beacon Hospital в багатому південному передмісті Дубліна належить одному з найбагатших людей Ірландії, телекомунікаційному магнату Денису О'брайеном.

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