В Ирландии больнице запретили проводить вакцинацию после прививок в элитной школе

Одной из ведущих больниц Ирландии не будет разрешено продолжать вакцинацию от COVID-19 после того, как она сделала прививки учителям элитной частной школы, а не пациентам из группы высокого риска.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По данным СМИ, исполнительный директор больницы Beacon Hospital Майкл Каллен лично позвонил в школу St. Gerard’s, которую посещают его дети, чтобы предложить вакцины ее учителям и персоналу.

Это нарушило правила органов здравоохранения по определению того, кого следует защищать в первую очередь на фоне неожиданно медленного внедрения вакцин в стране.

Правительство первоначально заявило, что Beacon может продолжать проводить вакцинацию, но, столкнувшись с растущим общественным возмущением, в субботу отменило свое решение.

"Поставка вакцины больницей в школу была совершенно неуместной и совершенно неприемлемой", - сказал министр здравоохранения Стивен Доннелли, который приказал провести расследование.

Каллен сказал, что больница предложила прививки персоналу школы после того, как запланированные на день прививки были завершены и осталось примерно 20 доз.

Beacon Hospital в богатом южном пригороде Дублина принадлежит одному из самых богатых людей Ирландии, телекоммуникационному магнату Денису О’Брайену.