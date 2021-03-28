В Ірландії розшукують двох осіб, які втекли з обов'язкового карантину у готелі
Неділя, 28 березня 2021, 15:33
Поліція Ірландії розшукує двох людей, які втекли з обов'язкового карантинного готелю на півночі Дубліна в суботу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
Втікачі покинули готель Crowne Plaza в Сантрі. Ще одного втікача вдалося знайти.
Люди, що прибувають до Ірландії з 33 країн з "високим ризиком" або прибули без негативного результату ПЛР-тесту, повинні пройти 14-денний карантин.
Недотримання може призвести до штрафу в розмірі 2000 євро або тюремного ув'язнення на термін до одного місяця.
Вартість проживання в готелі, який необхідно попередньо забронювати, починається від 1875 євро.
Ірландські сили оборони несуть відповідальність за нагляд за схемою і супровід автобусів з аеропорту Дубліна в готель.
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