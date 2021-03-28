Прем'єр Вірменії подасть у відставку для проведення парламентських виборів

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у квітні подасть у відставку для проведення в країні дострокових виборів до парламенту.

Про це він заявив під час відвідування Армавірської області, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн".

"Так, найближчим часом, в квітні, я подам у відставку. Я подам у відставку не для того, щоб піти, а подам у відставку для проведення дострокових парламентських виборів, продовжуючи виконувати обов'язки прем'єр-міністра. Якщо ви підтвердите свій мандат, то я, наша команда продовжать служити вам набагато краще, ніж раніше. Якщо не підтвердите, ми смиренно передамо мандат тому, кого ви виберете", - сказав він.

Пашинян нагадав, що позачергові парламентські вибори відбудуться 20 червня, заявивши, що народ повинен прийняти рішення і дати оцінку минулого і майбутнього.

Прем'єр зазначив, що Вірменія - країна народної влади, підкресливши що в країні більше не буде повторення подій 27 жовтня 1999 року (вбивство прем'єр-міністра, спікера парламенту та шести інших депутатів і членів уряду під час розстрілу парламенту).

З кінця лютого політична криза у Вірменії поглибилася після того, як військові Генштабу виступили із заявою за звільнення прем’єра Нікола Пашиняна.

Того ж дня Пашинян заявив про рішення звільнити з посади главу Генштабу Оніка Гаспаряна і заявив про "спробу державного перевороту".

18 березня прем’єр оголосив, що з огляду на нестабільну внутрішню ситуацію та після консультацій з опозиційними фракціями парламентські вибори в країні відбудуться 20 червня. В опозиції закликали не погоджуватися на вибори, яких самі й вимагали, доки при владі залишається Пашинян або його команда.

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