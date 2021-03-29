У Берліні у магазинах і транспорті стануть обов'язковими захисні маски FFP2

Влада Берліна посилила вимоги щодо використання населенням захисних масок, і в багатьох громадських місцях почне діяти вимога використовувати лише маски з вищим ступенем захисту типу FFP2.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Зокрема, з 31 березня захисні маски-респіратори FFP2 доведеться носити у громадському транспорті, в кабінетах лікарів, лікарнях та інших медичних установах, магазинах і закладах культури.

Звичайні хірургічні маски, які зараз широко використовуються населенням, носити у зазначених місцях буде заборонено.

Також вже протягом останніх кількох місяців в Німеччині заборонено використовувати для захисту від поширення коронавірусу й саморобні маски з тканини - до того багато жителів країни використовувати саме їх.

Таке рішення влади Берліна вже викликало різку критику місцевих мешканців у соцмережах.

Респіратори FFP2 більш надійно захищають дихальні шляхи, але у них є і певні вади, через що вони не отримали широкого розповсюдження. По-перше, такі маски необхідно змінювати щодня, а по-друге, вони відносно дорогі. Одна така маска коштує від трьох до шести євро.