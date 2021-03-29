В Берлине в магазинах и транспорте станут обязательными защитные маски FFP2

Власти Берлина ужесточили требования по использованию населением защитных масок, и во многих общественных местах начнет действовать требование использовать только маски с высокой степенью защиты типа FFP2.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В частности, с 31 марта защитные маски-респираторы FFP2 придется носить в общественном транспорте, в кабинетах врачей, больницах и других медицинских учреждениях, магазинах и учреждениях культуры.

Обычные хирургические маски, которые сейчас широко используются населением, носить в указанных местах будет запрещено.

Также уже в течение последних нескольких месяцев в Германии запрещено использовать для защиты от распространения коронавируса и самодельные тканевые маски - до того многие жители страны использовать именно их.

Такое решение власти Берлина уже вызвало резкую критику местных жителей в соцсетях.

Респираторы FFP2 более надежно защищают дыхательные пути, но у них есть и определенные недостатки, поэтому они не получили широкого распространения. Во-первых, такие маски необходимо менять ежедневно, а во-вторых, они относительно дороги. Одна такая маска стоит от трех до шести евро.