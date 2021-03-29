Албанія розпочала масову вакцинацію перед туристичним сезоном

Албанія почала кампанію масової вакцинації в неділю перед літнім туристичним сезоном після придбання 192 000 доз китайської вакцини проти коронавірусу Sinovac.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Сотні людей у ​​віці 70 років і старше зібралися на головній площі Тирани, щоб отримати укол вакцини у двох великих наметах, організованих для щеплень.

Вакцинація в балканських країнах проводилася повільно з середини січня до появи вакцини Sinovac: Албанія отримала менше 100 000 доз Pfizer, AstraZeneca і "Спутник V". На сьогодні в країні вакциновано 65 000 медичних працівників, люди у віці 80 років і старше, а також шкільні вчителі.

Албанія з населенням 2,8 мільйона осіб підписала контракти на поставку приблизно 2,5 мільйона доз вакцини Pfizer, AstraZeneca, "Спутник V" і Sinovac. Уряд продовжує працювати над укладенням нових контрактів на вакцини, щоб все населення могло бути повністю вакциновано до початку 2022 року.

Минулого тижня прем'єр-міністр Еді Рама вирушив до Туреччини і привіз 192 000 доз препарату Sinovac. Решта 500 000 доз препарату Sinovac, які повинна отримати Албанія, надійдуть через два місяці.

Рама також сказав, що Sinovac побудує в Албанії завод з виробництва різних вакцин.

Уряд прагне підготувати країну до прийому туристів цього літа. За роки до спалаху вірусу туризм став важливою галуззю економіки країни. "Я вважаю, що цей туристичний сезон буде більш вільним", - сказав Рама журналістам після відвідування центру вакцинації на площі.

Іноземним туристам, які прибувають в Албанію, не потрібно пред'являти докази того, що їм було зроблено щеплення від коронавірусу.

За даними органів охорони здоров'я, станом на суботу в Албанії зареєстровано понад 123 000 випадків коронавірусу і 2204 підтверджених випадки смерті.

Нагадаємо, тисячі людей приїхали на вихідних до столиці Сербії з сусідніх країн, щоб зробити щеплення від коронавірусу.