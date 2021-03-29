Албания начала массовую вакцинацию перед туристическим сезоном

Албания начала кампанию массовой вакцинации в воскресенье перед летним туристическим сезоном после приобретения 192 000 доз китайской вакцины против коронавируса Sinovac.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Сотни людей в возрасте 70 лет и старше собрались на главной площади Тираны, чтобы получить укол вакцины в двух больших палатках, организованных для прививок.

Вакцинация в балканских странах проводилась медленно с середины января до появления вакцины Sinovac: Албания получила меньше 100 000 доз Pfizer, AstraZeneca и "Спутник V". На сегодня в стране вакцинировано 65 000 медицинских работников, люди в возрасте 80 лет и старше, а также школьные учителя.

Албания с населением 2,8 миллиона человек подписала контракты на поставку примерно 2,5 миллиона доз вакцины Pfizer, AstraZeneca, "Спутник V" и Sinovac. Правительство продолжает работать над заключением новых контрактов на вакцины, чтобы все население могло быть полностью вакцинированы до начала 2022 года.

На прошлой неделе премьер-министр Эди Рама отправился в Турцию и привез 192 000 доз препарата Sinovac. Остальные 500 000 доз препарата Sinovac, которые должна получить Албания, поступят через два месяца.

Рама также сказал, что Sinovac построит в Албании завод по производству различных вакцин.

Правительство стремится подготовить страну к приему туристов этим летом. За годы до вспышки вируса туризм стал важной отраслью экономики страны. "Я считаю, что этот туристический сезон будет более свободным", - сказал Рама журналистам после посещения центра вакцинации.

Иностранным туристам, которые прибывают в Албанию, не нужно предъявлять доказательства того, что им была сделана прививка от коронавируса.

По данным органов здравоохранения, по состоянию на субботу в Албании зарегистрировано более 123 000 случаев коронавируса и 2204 подтвержденных случая смерти.

Напомним, тысячи людей приехали на выходных в столицу Сербии из соседних стран, чтобы сделать прививку от коронавируса.