Президент Сербії назвав "відвертою брехнею" звіт Європарламенту

Президент Сербії Александар Вучич розкритикував звіт Європейського парламенту щодо прогресу Сербії на шляху до вступу в ЄС, назвавши його "нахабною брехнею".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Депутати Європарламенту загубилися в часі і просторі, вони, мабуть, читали якийсь звіт за 2011 рік, а не за 2021 рік", - сказав Вучич.

Коментуючи частину звіту, в якій Європарламент висловив занепокоєння з приводу "кампанії з делегітимації незалежності Косова", Вучич заявив, що це те, чим він пишається, додавши, що він продовжить делегітимізувати незалежність Косова "в піку Європейському парламенту".

Вучич також пообіцяв почати "великомасштабну європейську акцію проти розкрадання єврейської власності в Словенії", в чому він звинуватив словенського депутата Європарламенту Таню Файон, яка повинна виступити посередником у майбутніх переговорах між урядом Сербії і опозицією.

"Що стосується Тані Файон, наша країна бореться з організованою злочинністю, а також з крадіжкою єврейського майна", - додав сербський президент.

Тим часом спікер парламенту Сербії Івіца Дачич заявив, що у звіті містяться "надумані оцінки" і що сербський парламент дасть конкретну відповідь, додавши, що "кожному, хто обливав брудом Сербію, знайдеться місце в резолюції".

У доповіді Європарламенту міститься заклик до Белграда домогтися "переконливих результатів" у таких областях, як судова система, свобода вираження думок, боротьба з корупцією та організованою злочинністю.