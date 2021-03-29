Президент Сербии назвал "откровенной ложью" отчет Европарламента

Президент Сербии Александар Вучич раскритиковал отчет Европейского парламента о прогрессе Сербии на пути к вступлению в ЕС, назвав его "наглой ложью".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Депутаты Европарламента потерялись во времени и пространстве, они, видимо, читали какой-то отчет за 2011 год, а не за 2021", - сказал Вучич.

Комментируя часть отчета, в которой Европарламент выразил обеспокоенность по поводу "кампании по делегитимации независимости Косова", Вучич заявил, что это то, чем он гордится, добавив, что он продолжит делегитимизировать независимость Косова "в пику Европейскому парламенту".

Вучич также пообещал начать "крупномасштабную европейскую акцию против хищения еврейской собственности в Словении", в чем он обвинил словенского депутата Европарламента Таню Файон, которая должна выступить посредником в будущих переговорах между правительством Сербии и оппозицией.

"Что касается Тани Файон, наша страна борется с организованной преступностью, а также с кражей еврейского имущества", - добавил сербский президент.

Между тем спикер парламента Сербии Ивица Дачич заявил, что в отчете содержатся "надуманные оценки" и сербский парламент даст конкретный ответ, добавив, что "каждому, кто поливал грязью Сербию, найдется место в резолюции".

В докладе Европарламента содержится призыв к Белграду добиться "убедительных результатов" в таких областях, как судебная система, свобода выражения мнений, борьба с коррупцией и организованной преступностью.