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У бельгійському місті 1000 осіб протестували проти карантину

Понеділок, 29 березня 2021, 11:46

У бельгійському Льєжі вдень 28 березня близько тисячі осіб вийшли на акцію протесту проти чинної політики уряду для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Люди, що зібралися в неділю у парку Бовері, вимагали "демократичного і відкритого обговорення" щодо подальшої протидії епідемії. Учасників акції мобілізували через соцмережі.

 

Один з лідерів ініціативи, медик Фредерік Карузо, у коментарях пояснив, що "занадто мала кількість людей вирішує за велику кількість людей" і вони хочуть оскаржити таку ситуацію. 

 
 
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Серед іншого, він звертає увагу і на те, що медична система в умовах епідемії отримує недостатньо допомоги, що є ризиком і в разі мутації вірусу і погіршення ситуації, і в разі чергової епідемії. 

Спершу учасники планували йти вулицями міста, але місцева влада попросила їх залишатися в одному місці - у парку на березі річки.

Акція минула без будь-яких інцидентів і спокійно завершилася увечері. За її проведенням стежили декілька правоохоронців у цивільному на місці, а також патрульний катер поруч на річці Мез.

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