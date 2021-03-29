У бельгійському місті 1000 осіб протестували проти карантину

У бельгійському Льєжі вдень 28 березня близько тисячі осіб вийшли на акцію протесту проти чинної політики уряду для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Люди, що зібралися в неділю у парку Бовері, вимагали "демократичного і відкритого обговорення" щодо подальшої протидії епідемії. Учасників акції мобілізували через соцмережі.

Один з лідерів ініціативи, медик Фредерік Карузо, у коментарях пояснив, що "занадто мала кількість людей вирішує за велику кількість людей" і вони хочуть оскаржити таку ситуацію.

Плакати учасників акції: "Дайте нам працювати, як усім", "SOS, у нас порожні тарілки"

Серед іншого, він звертає увагу і на те, що медична система в умовах епідемії отримує недостатньо допомоги, що є ризиком і в разі мутації вірусу і погіршення ситуації, і в разі чергової епідемії.

Спершу учасники планували йти вулицями міста, але місцева влада попросила їх залишатися в одному місці - у парку на березі річки.

Акція минула без будь-яких інцидентів і спокійно завершилася увечері. За її проведенням стежили декілька правоохоронців у цивільному на місці, а також патрульний катер поруч на річці Мез.