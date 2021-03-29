В бельгийском городе 1000 человек протестовали против карантина

В бельгийском Льеже днем ​​28 марта около тысячи человек вышли на акцию протеста против действующей политики правительства для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Собравшиеся в воскресенье в парке Бовери требовали "демократического и открытого обсуждения" дальнейшего противодействия эпидемии. Участников акции мобилизовали через соцсети.

Один из лидеров инициативы, медик Фредерик Карузо, в комментариях пояснил, что "слишком мало людей решают за большое количество людей", и они хотят оспорить такую ​​ситуацию.

Плакаты участников акции: "Дайте нам работать, как всем", "SOS, у нас пустые тарелки"

Среди прочего, он обращает внимание и на то, что медицинская система в условиях эпидемии получает недостаточно помощи, что представляет риск и в случае мутации вируса и ухудшения ситуации, и в случае очередной эпидемии.

Сначала участники планировали идти по улицам города, но местные власти попросили их оставаться в одном месте - в парке на берегу реки.

Акция прошла без каких-либо инцидентов и спокойно завершилась вечером. За ее проведением следили несколько правоохранителей в штатском на месте, а также патрульный катер рядом на реке Мез.