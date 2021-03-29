В Італії "почервоніли" ще три регіони, але столичний регіон стає "помаранчевим"

Ще три регіони Італії - Калабрія, Тоскана і гірський Валле д’Аоста з 29 березня перейшли до "червоної зони", де діють найжорсткіші карантинні обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

До цього "червоними" були дев’ять провінцій. Відтак у зоні з найсуворішими карантинними обмеженнями опинилося більш ніж пів країни.

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Водночас столичний регіон Лаціо з вівторка перейде з червоної зони у помаранчеву - помірного ризику.

В італійських "червоних зонах" закриті усі другорядні магазини, а виходити з дому дозволено тільки на роботу чи за наявності іншої важливої причини.

Школи у "червоних зонах" також закриті, проте уряд допускає повернення школярів початкових класів до очного навчання після Великодня.