В Нідерландах затримали українця з 3 млн євро в машині

У нідерландському муніципалітеті Ландграф поліція затримала чоловіка з України, у чиїй автівці знайшли 3 млн євро готівкою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Затримання відбулося на початку березня, але тільки зараз поліція повідомила про нього.

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45-річний чоловік не зміг пояснити поліцейським, звідки він отримав гроші. Поліція вважає, що гроші могли бути здобуті злочинним шляхом.

У машині українця поліцейські виявили три сумки з пачками грошей. З’ясувалось, сума готівки склала 2 947 750 євро.

Станом на зараз чоловіка звільнили з-під варти, але розслідування щодо нього все ще триває.