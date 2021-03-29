В Нидерландах задержали украинца с 3 млн евро в машине
Понедельник, 29 марта 2021, 17:15
В нидерландском муниципалитете Ландграф полиция задержала мужчину из Украины, в чьей машине нашли 3 млн евро наличными.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.
Задержание произошло в начале марта, но только сейчас полиция сообщила о нем.
45-летний мужчина не смог объяснить полицейским, откуда он получил деньги. Полиция считает, что деньги могли быть добыты преступным путем.
В машине украинца полицейские обнаружили три сумки с пачками денег. Выяснилось, что сумма наличных составила 2 947 750 евро.
По состоянию на сейчас мужчину освободили из-под стражи, но расследование него все еще продолжается.
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