Санду ініціювала розпуск парламенту Молдови
Президентка Молдови Мая Санду анонсувала звернення до Конституційного суду з приводу розпуску парламенту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
"Всім ясно, що цей парламент працює проти громадян і не може вирішити їхні проблеми", - пояснила своє рішення Санду.
Президентка зазначила, що з моменту відставки уряду Кіку пройшло три місяці, і за цей час депутати могли вибрати уряд і зайнятися проблемами, які вже не можна відкладати. "Але вони не роблять нічого, щоб допомогти людям, корупційні схеми продовжують процвітати, ціни ростуть, закупівля вакцин запізнюється", - заявила Санду.
"У них було дві можливості вибрати уряд, але вони не захотіли. Тепер є всі умови для розпуску парламенту", - наголосила вона.
Санду повідомила, що вже підготувала звернення до КС, щоб той висловився про обставини розпуску парламенту.
"Якщо КС погодиться, що є умови для розпуску, то я розпущу парламент, і ми станемо перед судом громадян", - додала Санду.
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