Санду ініціювала розпуск парламенту Молдови

Президентка Молдови Мая Санду анонсувала звернення до Конституційного суду з приводу розпуску парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Всім ясно, що цей парламент працює проти громадян і не може вирішити їхні проблеми", - пояснила своє рішення Санду.

Президентка зазначила, що з моменту відставки уряду Кіку пройшло три місяці, і за цей час депутати могли вибрати уряд і зайнятися проблемами, які вже не можна відкладати. "Але вони не роблять нічого, щоб допомогти людям, корупційні схеми продовжують процвітати, ціни ростуть, закупівля вакцин запізнюється", - заявила Санду.

"У них було дві можливості вибрати уряд, але вони не захотіли. Тепер є всі умови для розпуску парламенту", - наголосила вона.

Санду повідомила, що вже підготувала звернення до КС, щоб той висловився про обставини розпуску парламенту.

"Якщо КС погодиться, що є умови для розпуску, то я розпущу парламент, і ми станемо перед судом громадян", - додала Санду.

Детальніше про події у Молдові - у відеоблозі "Європейської правди"

Щоби першими отримувати наші нові відео, підпишіться на Youtube-канал ЄвроПравди.