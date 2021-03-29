Санду инициировала роспуск парламента Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду анонсировала обращение в Конституционный суд по поводу роспуска парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Всем ясно, что этот парламент работает против граждан и не может решить их проблемы", - объяснила свое решение Санду.

Президент отметила, что с момента отставки правительства Кику прошло три месяца, и за это время депутаты могли выбрать правительство и заняться проблемами, которые уже нельзя откладывать. "Но они не делают ничего, чтобы помочь людям, коррупционные схемы продолжают процветать, цены растут, закупка вакцин запаздывает", - заявила Санду.

"У них было две возможности выбрать правительство, но они не захотели. Теперь есть все условия для роспуска парламента", - подчеркнула она.

Санду сообщила, что уже подготовила обращение в КС, чтобы тот высказался об обстоятельствах роспуска парламента.

"Если КС согласится, что есть условия для роспуска, то я распущу парламент, и мы станем перед судом граждан", - добавила Санду.

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