Австрія відреагувала на можливі санкції України щодо компанії, яка будує театр в Криму

Офіс прокурора Відня вирішив не розслідувати причетність австрійського архітектурного бюро "Coop Himmelb(l)au" до будівництва оперного театру в окупованому Росією Севастополі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у коментарі Міністерстві закордонних справ Австрії, наданому "Радіо Свобода".

В австрійському МЗС заявили, що Федеральне агентство захисту держави та протидії тероризму (BVT) отримало завдання розслідувати діяльність бюро в анексованому Криму.

Однак згодом Офіс прокурора Відня виступив проти початку попереднього розслідування діяльності компанії.

2 березня стало відомо, що Україна почала процедуру запровадження санкцій щодо австрійського архітектурного бюро "Coop Himmelb(l)au" та його керівництва.

Нагадаємо, прокуратура Автономної Республіки Крим за зверненням Міністерства закордонних справ України відкрила кримінальне провадження проти представників австрійського архітектурного бюро, яке бере участь у будівництві оперного театру в окупованому Росією Севастополі.

Офіційний Відень відмежувався від компанії, що будує театр в окупованому Криму, заявивши, що Австрія продовжує підтримувати територіальну цілісність України.

Попри наполягання української сторони та посла України Олександра Щерби "Coop Himmelb(l)au" відмовилася зупинити свою участь у цьому проєкті.