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Украина начала процедуру санкций против компании из Австрии, строящей театр в Крыму

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Австрия отреагировала на возможные санкции Украины по компании, строящей театр в Крыму

Среда, 3 марта 2021, 07:41

Офис прокурора Вены решил не расследовать причастность австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" к строительству оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии Министерстве иностранных дел Австрии, предоставленном "Радио Свобода".

В австрийском МИД заявили, что Федеральное агентство защиты государства и противодействия терроризму (BVT) получило задание расследовать деятельность бюро в аннексированном Крыму.

Однако впоследствии Офис прокурора Вены выступил против начала предварительного расследования деятельности компании.

2 марта стало известно, что Украина начала процедуру введения санкций в отношении австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" и его руководства.

Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым по обращению Министерства иностранных дел Украины открыла уголовное производство против представителей австрийского архитектурного бюро, которое участвует в строительстве оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.

Официальная Вена отмежевалась от компании, строящей театр в оккупированном Крыму, заявив, что Австрия продолжает поддерживать территориальную целостность Украины.

Несмотря на настояния украинской стороны и посла Украины Александра Щербы "Coop Himmelb (l) au" отказалась остановить свое участие в этом проекте.

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Австрія Крым санкции
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