Австрия отреагировала на возможные санкции Украины по компании, строящей театр в Крыму

Офис прокурора Вены решил не расследовать причастность австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" к строительству оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии Министерстве иностранных дел Австрии, предоставленном "Радио Свобода".

В австрийском МИД заявили, что Федеральное агентство защиты государства и противодействия терроризму (BVT) получило задание расследовать деятельность бюро в аннексированном Крыму.

Однако впоследствии Офис прокурора Вены выступил против начала предварительного расследования деятельности компании.

2 марта стало известно, что Украина начала процедуру введения санкций в отношении австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" и его руководства.

Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым по обращению Министерства иностранных дел Украины открыла уголовное производство против представителей австрийского архитектурного бюро, которое участвует в строительстве оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.

Официальная Вена отмежевалась от компании, строящей театр в оккупированном Крыму, заявив, что Австрия продолжает поддерживать территориальную целостность Украины.

Несмотря на настояния украинской стороны и посла Украины Александра Щербы "Coop Himmelb (l) au" отказалась остановить свое участие в этом проекте.