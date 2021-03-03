У Польщі новий стрибок заражень: 15 700 вперше з листопада

У Польщі приріст заражень коронавірусом за минулу добу виявився найвищим з кінця листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

У міністерстві охорони здоров’я 3 березня повідомили про 15 698 нових хворих. Це найбільший показник з 27 листопада.

Журналісти зауважують, що дані середи є досить надійним маркером розвитку ситуації, тому що на цій статистиці вже не відображається вплив вихідних днів. Саме на середу, четвер та п’ятницю припадають найвищі показники, якщо порівняти статистику за будь-який тиждень.

Останні три тижні спостерігається тенденція до нової хвилі: позаминулої середи показник становив близько 8700, минулої середи - вже 12 146, найбільше з 7 січня, тепер - 15 698.

Померли за минулу добу 309 пацієнтів.

У лікарнях перебувають понад 15 тисяч коронахворих, з них 1583 - у реанімації.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я вже заявив про третю хвилю, зазначивши, що основною її причиною є британський штам вірусу.