Франція готується послабити ковідні обмеження з середини квітня

Франція готується до потенційного ослаблення коронавірусних обмежень з середини квітня.

Про це розповів речник французького уряду Габріель Атталь, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Ми все ще будемо переживати важкі часи, це правда, але вперше за кілька місяців ми бачимо на обрії повернення до більш нормальних умов життя", - сказав він.

Читайте також Франція змінила свою позицію щодо вакцини AstraZeneca для літніх людей

"Це горизонт, який стає все ближчим і ближчим. Сподіваємося, з середини квітня, і ми до нього готуємося", - додав речник

Він пояснив, що президент Еммануель Макрон попросив уряд представити пропозиції, які можуть дозволити обережне "відкриття" країни найближчим часом.

Раніше на цьому тижні міністр охорони здоров'я Олів'є Веран заявив, що Франція збереже свої поточні обмеження щонайменше протягом наступних чотирьох-шести тижнів.

Стільки ж часу президент Макрон попросив французів потерпіти комендантську годину. Це чи не вперше президент з часу запровадження комендантської години в середині січня назвав орієнтовний час її зняття.

За правилами комендантської години, з 16 січня французи зобов’язані з 18:00 перебувати у себе вдома, крім дозволених винятків.