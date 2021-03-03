Франция готовится ослабить ковидные ограничения с середины апреля

Франция готовится к потенциальному ослаблению коронавирусных ограничений с середины апреля.

Об этом рассказал представитель французского правительства Габриэль Атталь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Мы все еще будем переживать тяжелые времена, это правда, но впервые за несколько месяцев мы видим на горизонте возвращение к более нормальной жизни", - сказал он.

Читайте также Франция изменила свою позицию относительно вакцины AstraZeneca для пожилых

"Это горизонт, который становится все ближе и ближе. Надеемся, с середины апреля, и мы к нему готовимся", - добавил пресс-секретарь

Он пояснил, что президент Эммануэль Макрон попросил правительство представить предложения, которые могут позволить осторожное "открытие" страны в ближайшее время.

Ранее на этой неделе министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что Франция сохранит свои текущие ограничения по меньшей мере в течение следующих четырех-шести недель.

Столько же время президент Макрона попросил французов потерпеть комендантский час. Это не первый раз президент со времени введения комендантского часа в середине января назвал ориентировочное время ее снятия.

По правилам комендантского часа, с 16 января французы обязаны с 18:00 находиться у себя дома, кроме разрешенных исключений.