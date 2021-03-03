Литва відмовила Білорусі у видачі Тихановської

Литва не збирається видавати Білорусі опозиціонерку Світлану Тихановську.

Про це в інтерв'ю DW заявив заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адаменас, передає "Європейська правда".

"Думаю, білоруське керівництво прекрасно розуміє, що будь-який запит про екстрадицію Світлани Тихановської буде чисто ритуальним актом. Литва не видає переслідуваних за політичними мотивами. У Мінську дуже добре знають, яку відповідь ми їм дамо", - сказав заступник міністра закордонних справ Литви.

2 березня Слідчий комітет Білорусі оголосив, що Світлана Тихановська оголошена в розшук і що документи для її екстрадиції передані в Генеральну прокуратуру.

У лютому білоруська влада намагалася переконати Латвію видати ще одного колишнього кандидата в президенти Валерія Цапкала. Але в той час як Цапкала звинувачують у корупції і хабарництві, Тихановській приписують організацію заворушень і захоплення урядових будівель.