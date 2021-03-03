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Литва отказала Беларуси в выдаче Тихановской

Среда, 3 марта 2021, 17:45

Литва не собирается выдавать Беларуси оппозиционерку Светлану Тихановскую.

Об этом в интервью DW заявил заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адаменас, передает "Европейская правда".

"Думаю, белорусское руководство прекрасно понимает, что любой запрос об экстрадиции Светланы Тихановской будет чисто ритуальным актом. Литва не выдает преследуемых по политическим мотивам. В Минске очень хорошо знают, какой ответ мы им дадим", - сказал заместитель министра иностранных дел Литвы.

2 марта Следственный комитет Беларуси объявил, что Светлана Тихановская объявлена ​​в розыск и документы для ее экстрадиции переданы в Генеральную прокуратуру.

В феврале белорусские власти пытались убедить Латвию выдать еще одного бывшего кандидата в президенты Валерия Цапкала. Но в то время как Цапкала обвиняют в коррупции и взяточничестве, Тихановской приписывают организацию беспорядков и захвата правительственных зданий.

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