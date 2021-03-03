У США прихильники теорії змови QAnon готуються до "справжньої інавгурації Трампа"

Поліція посилює охорону Конгресу США через повідомлення розвідки про загрозу нового озброєного штурму 4 березня, оскільки прихильники теорії змови QAnon вірять у "справжню інавгурацію" Дональда Трампа цього дня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS News.

Розвідувальні дані свідчать про "серйозні загрози", пов’язані з прихильниками теорії змови, які вірять, що колишній президент Дональд Трамп повернеться до влади 4 березня. Саме цього дня у США до 1933 року відбувалися інавгурації президентів.

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"Департамент поліції Капітолію США обізнаний про будь-які потенційні загрози членам Конгресу або комплексу Капітолію і готовий до них", - йдеться в заяві департаменту в середу.

Посилення безпеки поліція пообіцяла через два місяці після штурму Капітолію, який відбувся 6 січня. Кілька прихильників теорії змови QAnon були арештовані у зв'язку з бунтом.

Послідовники QAnon, безглуздої теорії змови, вірять, що Дональд Трамп веде таємну війну з демократичною верхівкою і зірками Голлівуду, які займаються сексуальним насильством над дітьми і поклоняються сатані. Про це – у статті "Педофіли проти Трампа: як безглузда теорія змови підштовхнула до штурму парламенту США".