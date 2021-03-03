Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Україна чекає на офіційне вибачення прем’єра Словаччини через жарт про Закарпаття

Ексглаву МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, висунули в раду директорів "Роснефти"

"Закарпаття в обмін на вакцину": прем'єр Словаччини некоректно пожартував про домовленості з РФ

Землетрус у Греції: з’явилися перші фото руйнувань






У США прихильники теорії змови QAnon готуються до "справжньої інавгурації Трампа"

Середа, 3 березня 2021, 18:42

Поліція посилює охорону Конгресу США через повідомлення розвідки про загрозу нового озброєного штурму 4 березня, оскільки прихильники теорії змови QAnon вірять у "справжню інавгурацію" Дональда Трампа цього дня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS News.

Розвідувальні дані свідчать про "серйозні загрози", пов’язані з прихильниками теорії змови, які вірять, що колишній президент Дональд Трамп повернеться до влади 4 березня. Саме цього дня у США до 1933 року відбувалися інавгурації президентів. 

Читайте також
Конгресвумен-прихильницю теорії змови QAnon виключили з двох комітетів Конгресу США

"Департамент поліції Капітолію США обізнаний про будь-які потенційні загрози членам Конгресу або комплексу Капітолію і готовий до них", - йдеться в заяві департаменту в середу.

Посилення безпеки поліція пообіцяла через два місяці після штурму Капітолію, який відбувся 6 січня. Кілька прихильників теорії змови QAnon були арештовані у зв'язку з бунтом. 

Послідовники QAnon, безглуздої теорії змови, вірять, що Дональд Трамп веде таємну війну з демократичною верхівкою і зірками Голлівуду, які займаються сексуальним насильством над дітьми і поклоняються сатані. Про це – у статті  "Педофіли проти Трампа: як безглузда теорія змови підштовхнула до штурму парламенту США".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Трамп
powered by lun.ua