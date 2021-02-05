Конгресвумен-прихильницю теорії змови QAnon виключили з двох комітетів Конгресу США

Палата представників США з перевагою у 31 голос виключила з двох комітетів республіканку від Джорджії Марджорі Тейлор Грін, прихильницю теорії змови QAnon, за її суперечливі висловлювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За її відсторонення з освітнього та бюджетного комітетів проголосували 230 членів Палати представників, у тому числі 11 республіканців, проти 199.

Цей крок зменшить її спроможність впливати на законопроєкти, які проходять через комітети, перш ніж потрапляють на розгляд у залі.

Перед голосуванням Грін сказала, що шкодує про свої коментарі у минулому і відмовляється від них, а також - що більше не вірить у конспірологічну теорію QAnon.

Серед іншого, вона заявляла, що стрілянина у декількох школах та теракт 9 вересня 2001 року нібито були інсценізовані, поширювала антисемітські та антимусульманські дописи та закликала до насильства проти демократів.

Раніше Twitter тимчасово призупинив акаунт Грін за неодноразові порушення нових правил, які платформа запровадила після штурму Капітолію прихильниками Дональда Трампа.

Послідовники QAnon, безглуздої теорії змови, вірять, що чинний президент США Дональд Трамп веде таємну війну з демократичною верхівкою і зірками Голлівуду, які займаються сексуальним насильством над дітьми і поклоняються сатані. Про це – у статті "Педофіли проти Трампа: як безглузда теорія змови підштовхнула до штурму парламенту США".