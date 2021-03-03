В США сторонники теории заговора QAnon готовятся к "настоящей инаугурации Трампа"

Полиция усиливает охрану Конгресса США из-за сообщения разведки об угрозе нового вооруженного штурма 4 марта, поскольку сторонники теории заговора QAnon верят в "настоящую инаугурацию" Дональда Трампа в этот день.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS News.

Разведывательные данные свидетельствуют о "серьезных угрозах", связанных со сторонниками теории заговора, которые верят, что бывший президент Дональд Трамп вернется к власти 4 марта. Именно в этот день в США до 1933 года происходили инаугурации президентов.

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"Департамент полиции Капитолия США осведомлен о каких-либо потенциальных угрозах членам Конгресса или комплексу Капитолия и готов к ним", - говорится в заявлении департамента в среду.

Усиление безопасности полиция пообещала через два месяца после штурма Капитолия, который состоялся 6 января. Несколько сторонников теории заговора QAnon были арестованы в связи с бунтом.

Последователи QAnon, бессмысленной теории заговора, верят, что Дональд Трамп ведет тайную войну с демократической верхушкой и звездами Голливуда, которые занимаются сексуальным насилием над детьми и поклоняются сатане. Об этом - в статье "Педофилы против Трампа: как нелепая теория заговора подтолкнула к штурму парламента США".