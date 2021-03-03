Експрем’єру Італії надійшов конверт з гільзами від набоїв

Колишній глава італійського уряду Маттео Ренці отримав у середу 3 березня конверт із двома гільзами для вогнепальної зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Конверт був надісланий безпосередньо до Сенату, членом якого є Ренці. Жодних письмових повідомлень за даними джерел у ньому не було.

Усі партії, починаючи від ультраправої Ліги і закінчуючи Рухом 5 зірок, включаючи Forza Italia і Демократичну партію, висловили свою солідарність з колишнім прем'єр-міністром (2014-2016 роки).

Політики засудили атмосферу ненависті довкола Ренці.

Маттео Ренці, який у січні викликав політичну кризу, підірвавши коаліцію тодішнього глави уряду Джузеппе Конте, який був змушений подати у відставку, зараз непопулярний в Італії.

Згідно з опитуванням, проведеним Ipsos наприкінці лютого для головної італійської щоденної газети Corriere della Sera, у списку 12 політичних діячів перше місце займає міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца з 40% позитивними думками, а останнє Маттео Ренці з лише 12% схвальних думок.