Экс-премьеру Италии поступил конверт с гильзами от патронов
Бывший глава итальянского правительства Маттео Ренци получил в среду 3 марта конверт с двумя гильзами для огнестрельного оружия.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.
Конверт был направлен непосредственно в Сенат, членом которого является Ренци. Никаких письменных сообщений по данным источников в нем не было.
Все партии, начиная от ультраправой Лиги и заканчивая Движением 5 звезд, включая Forza Italia и Демократическую партию, выразили свою солидарность с бывшим премьер-министром (2014-2016 годы).
Политики осудили атмосферу ненависти вокруг Ренци.
Маттео Ренци, который в январе вызвал политический кризис, подорвав коалицию тогдашнего главы правительства Джузеппе Конте, который был вынужден подать в отставку, сейчас непопулярен в Италии.
Согласно опросу, проведенному Ipsos в конце февраля для главной итальянской ежедневной газеты Corriere della Sera, в списке 12 политических деятелей первое место занимает министр здравоохранения Роберто Сперанца 40% позитивними оценками, а последнее Маттео Ренци с лишь 12% положительных мнений.