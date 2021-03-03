В Іраку 10 ракет влучили в авіабазу з американськими військовими

Десять ракет в середу влучили в іракську авіабазу Айн аль-Асад, де розміщуються сили США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Повідомлень про поранення серед військовослужбовців США немає, але від серцевого нападу під час ракетного удару помер американський цивільний підрядник.

"Наразі ми не можемо приписувати відповідальність, і ми не маємо повного уявлення про масштаби збитків", - заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Жодна група поки не взяла на себе відповідальність за напад.

Минулого четверга американські сили здійснили авіаудари по об'єктах на прикордонному контрольно-пропускному пункті в Сирії, що використовуються повстанцями, які підтримуються Іраном, включаючи Катаїб Хезболла та Катаїб Саїд аль-Шухада.

Офіційний представник командування Багдадського оперативного управління заявив, що атаку в середу було розпочато з місця, розташованого приблизно за вісім км від бази, яка знаходиться в західній провінції Анбар.

16 лютого в результаті ракетної атаки на очолювані США сили на півночі Іраку загинув цивільний підрядник та був поранений американський військовий.