В Ираке 10 ракет попали в авиабазу с американскими военными

Десять ракет в среду попали в иракскую авиабазу Айн аль-Асад, где размещаются силы США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сообщений о ранениях среди военнослужащих США нет, но от сердечного приступа во время ракетного удара скончался американский гражданский подрядчик.

"Сейчас мы не можем приписывать ответственность, и мы не имеем полного представления о масштабах ущерба", - заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Ни одна группа пока не взяла на себя ответственность за нападение.

В прошлый четверг американские силы совершили авиаудары по объектам на пограничном контрольно-пропускном пункте в Сирии, используемым повстанцами, которые поддерживаются Ираном, включая Катаиб Хезболла и Катаиб Саид аль-Шухада.

Официальный представитель командования Багдадского оперативного управления заявил, что атака в среду было начата с места, расположенного примерно в восемь км от базы, которая находится в западной провинции Анбар.

16 февраля в результате ракетной атаки на возглавляемые США силы на севере Ирака погиб гражданский подрядчик и был ранен американский военный.