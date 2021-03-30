Канада ввела нові санкції проти причетних до будівництва Керченського мосту

Міністерство закордонних справ Канади оголосило про запровадження обмежувальних заходів проти двох громадян Росії та чотирьох компаній, причетних до будівництва Керченського мосту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті уряду Канади.

"Росія протягом 7 років систематично ігнорувала заклики міжнародного співтовариства припинити порушення суверенітету, територіальної цілісності та міжнародного права України. Народ України заслуговує на краще майбутнє, таке, яке вони зможуть побудувати самі, без втручання Росії. Ось чому ми сьогодні вживаємо заходів, і ми готові вжити подальших заходів із нашими союзниками та партнерами за необхідністю", - заявив глава МЗС Марк Гарно.

Під дію канадських санкцій потрапили "Крымская первая страховая компания", "Крымская железная дорога", "Ленпромтранспроект" і "Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит-Томмот-Якутск".

Також у санкційному списку гендиректор "Гранд Сервис Экспресс" Олександр Ганов і заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькін.

Запроваджені обмежувальні заходи передбачають замороження активів і заборону на торговельні операції в Канаді.