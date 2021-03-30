Канада ввела новые санкции против причастных к строительству Керченского моста

Министерство иностранных дел Канады объявило о введении ограничительных мер против двух граждан России и четырех компаний, причастных к строительству Керченского моста.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД Канады.

"Россия в течение 7 лет систематически игнорировала призывы международного сообщества прекратить нарушение суверенитета, территориальной целостности и международного права Украины. Народ Украины заслуживает лучшего будущего, такого, которое они смогут построить сами, без вмешательства России. Вот почему мы сегодня принимаем меры, и мы готовы принять дальнейшие меры с нашими союзниками и партнерами по необходимости", - заявил глава МИД Марк Гарно.

Под действие канадских санкций попали "Крымская первая страховая компания", "Крымская железная дорога", "Ленпромтранспроект" и "Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит-Томмот-Якутск".

Также в санкционный список попали гендиректор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и заместитель гендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

Введенные ограничительные меры предусматривают замораживание активов и запрет на торговые операции в Канаде.