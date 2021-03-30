США мають намір активізувати стратегічне партнерство з Україною - Білий дім

Сполучені Штати мають намір активізувати стратегічне партнерство з Україною і підтримати реформи і боротьбу з корупцією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Білого дому за підсумками телефонної розмови радника з національної безпеки Джейка Саллівана з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

"Салліван підтвердив незмінну підтримку Сполученими Штатами суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних устремлінь України перед обличчям триваючої агресії", - йдеться в заяві.

Він також повідомив про зобов'язання адміністрації Байдена активізувати стратегічне партнерство США і України "в підтримку плану президента Володимира Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, які забезпечують справедливість, безпеку і процвітання народу України".

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