США намерены активизировать стратегическое партнерство с Украиной - Белый дом

Соединенные Штаты намерены активизировать стратегическое партнерство с Украиной и поддержать реформы и борьбу с коррупцией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора советника по национальной безопасности Джейка Салливана с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

"Салливан подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины перед лицом продолжающейся агрессии", - говорится в заявлении.

Он также сообщил об обязательстве администрации Байдена активизировать стратегическое партнерство США и Украины "в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины".

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