Антитіла до коронавірусу живуть в організмі 9-10 місяців - дослідження в Італії

Антитіла COVID-19 можуть циркулювати в організмі до 9-10 місяців, показало нове дослідження, проведене у Во Еуганео, одному з перших муніципалітетів Італії, виділених в так звану "червону зону" в березні минулого року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

У дослідженні взяли участь 125 жителів регіону (88 позитивних тестів в лютому 2020 року, інші позитивні результати серологічних тестів під час травневих перевірок).

"Ми бачили, що антитіла залишаються в циркуляції до 10 місяців, без істотних відмінностей в титрах антитіл між симптомами і безсимптомними, і навіть між віковими групами", - сказав Андреа Крісанті, мікробіолог з Університету Падуї.

Таким чином, дослідження припускає, що існує досить тривалий "захисний бар'єр" для тих, хто зіткнувся з коронавірусом, навіть для тих, у кого не було ніяких симптомів.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив в понеділок, що доз вакцини, які надходять, "має бути більш ніж достатньо для забезпечення імунітету до липня по всій Європі".

"Кампанія вакцинації постійно і швидко поліпшується, і мета отримання 500 тисяч доз на день не за горами", - пояснив Драгі, додавши, що рішення про пом'якшення обмежень в будь-якому випадку буде прийнято тільки на основі даних, пов'язаних з прогресом у боротьбі з пандемією.