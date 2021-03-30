Антитела к коронавирусу живут в организме 9-10 месяцев - исследования в Италии

Антитела COVID-19 могут циркулировать в организме до 9-10 месяцев, показало новое исследование, проведенное в Во Эуганео, одном из первых муниципалитетов Италии, выделенных в так называемую "красную зону" в марте прошлого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

В исследовании приняли участие 125 жителей региона (88 положительных тестов в феврале 2020 года, другие положительные результаты серологических тестов во время майских проверок).

"Мы видели, что антитела остаются циркулировать до 10 месяцев, без существенных различий в титрах антител между симптомами и бессимптомными, а также между возрастными группами", - сказал Андреа Крисанти, микробиолог из Университета Падуи.

Таким образом, исследование предполагает, что существует достаточно длительный "защитный барьер" для тех, кто столкнулся с коронавирусом, даже если не было симптомов.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил в понедельник, что доз вакцины, которые поступают, "должно быть более чем достаточно для обеспечения иммунитета к июлю по всей Европе".

"Кампания вакцинации постоянно и быстро улучшается, и цель получения 500 000 доз в день - не за горами", - пояснил Драги, добавив, что решение о смягчении ограничений в любом случае будет принято только на основе данных, связанных с прогрессом в борьбе с пандемией.