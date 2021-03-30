Італія почне вимагати тест і самоізоляцію від мандрівників з ЄС - ЗМІ
Італія готується запровадити вимогу обов’язкової п'ятиденної самоізоляції та двох негативних тестів для усіх мандрівників, що прибувають з країн ЄС.
За інформацією Corriere della Sera, такий наказ у найближчі години підпише міністр охорони здоров’я, пише "Європейська правда".
У проєкті документа йдеться про те, що для усіх, хто прибуває або повертається до Італії з країн ЄС, необхідно буде здати тест перед поїздкою, відбути п'ятиденну самоізоляцію і після цього знову здати тест.
Досі вимога самоізоляції діяла тільки після повернення з-за меж ЄС, а в разі прибуття з країн Євросоюзу - лише вимога негативного тесту.
Приводом для такого рішення став стрибок купівлі квитків на авіарейси - в уряді побоюються, що італійці заразяться на відпочинку і після їхнього повернення додому ситуація в країні додатково погіршиться. Як вважають, саме літні відпустки посприяли осінній хвилі епідемії в Італії минулого року.
Варто зазначити, що в Італії вже тривалий час заборонені туристичні мандрівки між регіонами країни. При цьому поїздки за кордон залишаються можливими.
Така ситуація викликала численні нарікання, особливо у представників готельної галузі.