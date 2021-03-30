Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Міжнародний договір про пандемію ініціюють ЄС, ВООЗ і лідери понад 20 країн

Канада ввела нові санкції проти причетних до будівництва Керченського мосту

Польща з 30 березня змінює правила в’їзду

Санду ініціювала розпуск парламенту Молдови






Італія почне вимагати тест і самоізоляцію від мандрівників з ЄС - ЗМІ

Вівторок, 30 березня 2021, 13:06

Італія готується запровадити вимогу обов’язкової п'ятиденної самоізоляції та двох негативних тестів для усіх мандрівників, що прибувають з країн ЄС.

За інформацією Corriere della Sera, такий наказ у найближчі години підпише міністр охорони здоров’я, пише "Європейська правда".

У проєкті документа йдеться про те, що для усіх, хто прибуває або повертається до Італії з країн ЄС, необхідно буде здати тест перед поїздкою, відбути п'ятиденну самоізоляцію і після цього знову здати тест. 

Досі вимога самоізоляції діяла тільки після повернення з-за меж ЄС, а в разі прибуття з країн Євросоюзу - лише вимога негативного тесту.

Приводом для такого рішення став стрибок купівлі квитків на авіарейси - в уряді побоюються, що італійці заразяться на відпочинку і після їхнього повернення додому ситуація в країні додатково погіршиться. Як вважають, саме літні відпустки посприяли осінній хвилі епідемії в Італії минулого року. 

Варто зазначити, що в Італії вже тривалий час заборонені туристичні мандрівки між регіонами країни. При цьому поїздки за кордон залишаються можливими. 

Така ситуація викликала численні нарікання, особливо у представників готельної галузі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Коронавірус
powered by lun.ua