Італія почне вимагати тест і самоізоляцію від мандрівників з ЄС - ЗМІ

Італія готується запровадити вимогу обов’язкової п'ятиденної самоізоляції та двох негативних тестів для усіх мандрівників, що прибувають з країн ЄС.

За інформацією Corriere della Sera, такий наказ у найближчі години підпише міністр охорони здоров’я, пише "Європейська правда".

У проєкті документа йдеться про те, що для усіх, хто прибуває або повертається до Італії з країн ЄС, необхідно буде здати тест перед поїздкою, відбути п'ятиденну самоізоляцію і після цього знову здати тест.

Досі вимога самоізоляції діяла тільки після повернення з-за меж ЄС, а в разі прибуття з країн Євросоюзу - лише вимога негативного тесту.

Приводом для такого рішення став стрибок купівлі квитків на авіарейси - в уряді побоюються, що італійці заразяться на відпочинку і після їхнього повернення додому ситуація в країні додатково погіршиться. Як вважають, саме літні відпустки посприяли осінній хвилі епідемії в Італії минулого року.

Варто зазначити, що в Італії вже тривалий час заборонені туристичні мандрівки між регіонами країни. При цьому поїздки за кордон залишаються можливими.

Така ситуація викликала численні нарікання, особливо у представників готельної галузі.