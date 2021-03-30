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Премьер Италии сделал прививку вакциной AstraZeneca

Вторник, 30 марта 2021, 13:16

Премьер-министр Италии Марио Драги получил первую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca во вторник.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении офиса итальянского премьера.

Драги вместе со своей женой Марией Серенеллой Каппелло получили прививки в центре вакцинации на центральном вокзале Рима Термини.

Драги и Каппелло, которым по 73 года, соответствуют критериям вакцинации по возрастным группам в регионе Лацио, который в начале этого месяца распространил кампанию на людей в возрасте старше 70 лет и теперь вакцинирует людей в возрасте от 60 и старше.

Италия приостановила использование вакцины AstraZeneca на несколько дней в начале марта из-за опасений по поводу связи с тромбами, прежде чем Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило, что нет опасений для ее использования.

Всемирная организация здравоохранения также заявила, что вакцина AstraZeneca безопасна в использовании.

Драги, который вступил в должность в прошлом месяце, пообещал увеличить количество вакцинаций в Италии.

Напомним, Италия готовится ввести требование обязательной пятидневной самоизоляции и двух отрицательных тестов для всех путешественников, прибывающих из стран ЕС.

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