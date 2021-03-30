Естонія продовжила жорсткий карантин майже до кінця квітня

Уряд Естонії продовжив діючі обмеження для боротьби з епідемією коронавірусу до 25 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Міністр освіти і науки Лійна Керсна розповіла, що наступного разу ситуацію планують оцінити 13 квітня, щоб перевірити, чи є підстави для більш ранніх послаблень.

Нагадаємо, жорсткий карантин в Естонії запровадили з 11 березня. З цього дня зачинені усі магазини, окрім продуктових, аптек, зоомагазинів, заправок та деяких інших, що продають товари першої необхідності.

Ресторани можуть продавати страви тільки з собою або на доставку.

Заклади сфери послуг, які не закрили, можуть приймати відвідувачів лише на чверть місткості. Школярі навчаються дистанційно, а у дитсадки дітей радять приводити лише за крайньої необхідності.

Заняття спортом дозволені тільки надворі і з дотриманням правила "2+2" (не більш ніж удвох з дотриманням дистанції 2 метри від інших).

Зібрання та релігійні заходи дозволені виключно надворі за участі не більше 10 осіб.

Спершу заходи запровадили на один місяць - до 11 квітня.

За останніми даними Європейського центру контролю та попередження захворювань, Естонія зараз - на 1-му місці у Європі за показником захворюваності коронавірусом (1520 випадків на 100 000 населення). Донедавна першою за кількістю заражень була Чехія, яка тепер на 2-му місці. На третій позиції - Угорщина, де показник також більший 1000.