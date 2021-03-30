Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Винищувачі НАТО протягом дня 10 разів піднімались на перехоплення літаків РФ

Словацька криза через "Спутник": президентка прийняла відставку прем’єра Матовича

Австрія почала перемовини про купівлю 1 млн доз російської вакцини "Спутник V"

Україна та ще 6 країн приєдналися до санкцій ЄС через Навального






Австрія почала перемовини про купівлю 1 млн доз російської вакцини "Спутник V"

Вівторок, 30 березня 2021, 15:03

Австрія почала перемовини про придбання російської вакцини від коронавірусу  "Спутник V", попри те, що вона ще очікує дозволу регулятора ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це 30 березня повідомив офіс канцлера Австрії Себастьяна Курца.

Повідомляється, що РФ запропонувала Австрії продати у квітні 1 млн доз вакцини.

"У питанні вакцин не повинно бути геополітичних шор. Єдине, що потрібно брати до уваги - чи вакцина є ефективною та безпечною", - йдеться у повідомленні офісу. 

Раніше Себастьян Курц казав, що допускає використання вакцини лише тоді, коли вона отримає дозвіл європейського регулятора. 

Читайте також
Канцлер Австрії: вакцини в ЄС розподіляються нерівномірно

Останнім часом уряд Курца зазнає різкої критики з боку опозиції через те, що країна не закупила у рамках спільного контракту ЄС стільки вакцин, стільки могла би.

Він звинуватив у ситуації з дефіцитом вакцин австрійського посадовця в органі ЄС, що займається розподілом вакцин - через те, що той приймав рішення про купівлю без консультації з Віднем. Вакцини, які вчасно не викуповувала країна, для якої вони призначались, перерозподілялися між іншими. Канцлер заявив, що лише недавно дізнався про цю ситуацію і людину на цій посаді замінили. 

Таким чином, Австрія може стати третьою країною ЄС, яка купить вакцину "Спутник".

Досі лише дві країни ЄС придбали російську вакцину - Угорщина та Словаччина. В останній ця закупівля спричинила глибоку політичну кризу і призвела до відставки прем’єра. 

Угоду про купівлю "Спутника" підписала також італійська Кампанія, але вакцину придбають лише після того, коли вона отримає дозвіл регулятора ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія Вакцини Росія
powered by lun.ua