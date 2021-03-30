Сирійський біженець знявся з виборів до Бундестагу через погрози

Сирієць, який прибув до Німеччини як шукач притулку в 2015 році і балотувався в Бундестаг на майбутніх виборах, заявив у вівторок, що знімає свою кандидатуру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Тарек Алаовс балотувався на виборах від партії "Зелених".

"Високий рівень загроз для мене і особливо для моїх близьких людей є найважливішою причиною зняття моєї кандидатури", - заявив Алаовс.

За його словами, прояви расизму, які йому довелося пережити під час кампанії, були жахливими. "Моя кандидатура показала, що нам потрібні сильні структури у всіх партіях, політиці та суспільстві, які протидіють структурному расизму та допомагають постраждалим", - сказав Алаовс.

"Зелені" в Оберхаузені та Дінслакені, де він балотувався, висловили жаль через рішення Алаовса. Щоб захистити своє приватне оточення, Алаовс на певний час відмовився від громадського життя.

На початку лютого він оголосив, що буде брати участь у виборах як прямий кандидат від "Зелених" у Північному Рейні-Вестфалії на федеральних виборах. Тоді він заявляв про наміри боротися проти дискримінації та надати біженцям політичний голос.