Сирийский беженец снялся с выборов в Бундестаг из-за угроз

Сириец, который прибыл в Германию как искатель убежища в 2015 году и баллотировался в Бундестаг на предстоящих выборах, заявил во вторник, что снимает свою кандидатуру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Тарек Алаовс баллотировался на выборах от партии "Зеленых".

"Высокий уровень угроз для меня и особенно для моих близких людей является важнейшей причиной снятия моей кандидатуры", - заявил Алаовс.

По его словам, проявления расизма, которые ему пришлось пережить во время кампании, были ужасными. "Моя кандидатура показала, что нам нужны сильные структуры во всех партиях, политике и обществе, которые противодействуют структурному расизму и помогают пострадавшим", - сказал Алаовс.

"Зеленые" в Оберхаузене и Динслакене, где он баллотировался, выразили сожаление решением Алаовса. Чтобы защитить свою частное окружение, Алаовс на время отказался от общественной жизни.

В начале февраля он объявил, что будет участвовать в выборах как прямой кандидат от "Зеленых" в Северном Рейне-Вестфалии на федеральных выборах. Тогда он заявлял о намерениях бороться против дискриминации и предоставить беженцам политический голос.