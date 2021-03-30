На Сицилії подав у відставку топ-чиновник, що применшував коронастатистику

Найвищій посадовець у сфері охорони здоров'я на Сицилії подав у відставку на тлі розслідування кримінального провадження за звинуваченнями, що він та інші свідомо передавали неправдиві дані щодо коронавірусу уряду Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Оцінювач стану здоров'я Сицилії Руджеро Разза заперечує звинувачення у наданні неправдивої інформації з метою уникнути того, щоб територія була розміщена в найсуворішій "червоній зоні. Він зазначив, що Сицилія часто вимагала та вводила жорсткіші обмеження, ніж національний уряд.

Посилаючись на інформацію з перехоплених телефонних розмов, прокурори стверджують, що пів дюжини регіональних чиновників з листопада по березень запобігали одноденним звітам по статистиці захворюваності, яка мала б призвести до запровадження карантину.

Торік уряд Італії створив багаторівневу систему обмежень, що базується на щоденних повідомленнях регіонів про нові зараження, смертність та проведені тести на вірус. Виходячи з цих даних, можливостей лікарень та інших критеріїв, щотижня оцінюються окремі регіони та встановлюються відповідні рівні обмежень.