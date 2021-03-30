На Сицилии подал в отставку топ-чиновник, преуменьшавший коронастатистику

Главный чиновник в сфере здравоохранения на Сицилии подал в отставку на фоне расследования уголовного производства по обвинению, что он и другие сознательно передавали ложные данные о коронавирусе правительству Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Оценщик состояния здоровья Сицилии Руджеро Разза отрицает обвинения в предоставлении ложной информации с целью избежать того, чтобы территория была размещена в строжайшей "красной зоне". Он отметил, что Сицилия часто требовала и вводила жесткие ограничения, чем национальное правительство.

Ссылаясь на информацию из перехваченных телефонных разговоров, прокуроры утверждают, что полдюжины региональных чиновников с ноября по март не отправляли однодневные отчеты по статистике заболеваемости, которая должна привести к введению карантина.

В прошлом году правительство Италии создало многоуровневую систему ограничений, основанную на ежедневных сообщениях регионов о новых заражениях, смертности и проведенных тестах на вирус. Исходя из этих данных, возможностей больниц и других критериев, еженедельно оцениваются отдельные регионы и устанавливаются соответствующие уровни ограничений.