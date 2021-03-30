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Зеленський у травні планує відвідати Польщу

Вівторок, 30 березня 2021, 16:58

В Офісі президента готують візит Володимира Зеленського до Варшави на початку травня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник керівника ОП Ігор Жовква у коментарі "Укрінформу" за підсумками засідання Консультаційного комітету президентів України і Польщі.

Жовква поінформував, що сторони узгодили графік контактів на найвищому рівні на поточний рік.

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За його словами, в ОП очікують на участь президента Польщі Анджея Дуди в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-річчя Незалежності України.

"Своєю чергою, плануємо візит президента Володимира Зеленського до Варшави у травні для участі разом з іншими європейськими лідерами в урочистостях з нагоди 230-ї річниці Конституції Польщі", - сказав Жовква.

29 березня за участю Жовкви та державного секретаря канцелярії президента Польщі Кшиштофа Щерського відбулося XXIX засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі, яке пройшло у форматі відеоконференції.

На зустрічі сторони, серед іншого, підтвердили готовність взаємної підтримки та обміну досвідом, що сприятиме отриманню перспективи членства України в ЄС і НАТО, пов’язаної з консолідацією зусиль задля продовження внутрішніх реформ з метою досягнення Україною вимог і стандартів євротрансатлантичної спільноти.

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Польща Зеленський
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