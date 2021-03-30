Білорусь запровадила заходи у відповідь на санкції західних країн

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко 30 березня підписав указ "Про застосування спеціальних заходів", який передбачає санкції проти фізичних і юридичних осіб країн, які запровадили санкції щодо Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

Документ прийнятий нібито з метою забезпечення безпеки та захисту національних інтересів Білорусі.

Указом передбачається введення заборони на ввезення в країну окремих категорій товарів, а також на імпорт робіт (послуг), які виконуються юридичними і фізичними особами держав, що запровадили спеціальні заходи (санкції) щодо білоруських юридичних або фізичних осіб.

Конкретний перелік товарів, робіт і при необхідності іноземних юридичних і фізичних осіб, які підпадають під санкції, буде встановлено урядом Білорусі.

Наприкінці лютого глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що буде підготовлений четвертий пакет санкцій щодо Білорусі.

До санкційного списку ЄС уже включено 84 фізичних осіб і 7 юридичних осіб, відповідальних за репресії і фальсифікації на виборах у Білорусі.