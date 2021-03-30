У Британії хочуть створити музей Brexit

У Британії група активістів звернулася до громадськості із проханням про грошові пожертви та артефакти для музею Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

Ідея проєкту з’явилася незабаром після референдуму 2016 року, перш ніж його промоутери закликали британців жертвувати предмети, пов'язані з виходом Британії з Європейського Союзу, в різних пунктах збору по всій країні. Зараз він отримав статус, який дозволить благодійникам відраховувати пожертви зі своїх податків.

Активісти заявили, що прагнуть зібрати 650 000 фунтів стерлінгів для створення музею після того, як отримали схвалення на збір коштів від комісії з благодійності.

Організатори також хочуть отримати експонати для музею як від прихильників Brexit, так і від його противників, як щоб історію тривалої політичної битви можна було розповісти "справедливо та збалансовано".

Один з організаторів, Алекс Дін, сказав: "За цим є величезна історія, яка заслуговує на збереження. Якщо ми не будемо діяти швидко, значна частина матеріалів референдуму буде втрачена".

Людей закликають жертвувати майбутньому музею агітаційну літературу, плакати, значки, а також особисту кореспонденцію, щоденники та фотографії з битви за Brexit - як до, так і після важливого голосування 2016 року.

Оголошення про збір коштів на музей викликало гнівні реакції в соціальних мережах із зображеннями негативного впливу Brexit, черг вантажних автомобілів, і порожніх полиць в супермаркетах.